В Екатеринбурге у мусульман отбирают землю под строительство мечети

В Екатеринбурге у мусульман отбирают землю, выделенную ранее под строительство красивой центральной мечети – «уральского Тадж-Махала». Земельный участок отдали под новую ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».

Мусульмане пытались доказать через суд неправомерность передачи земли местными властями, которые сами же выделили ее для мечети. Однако, арбитраж отклонил жалобу местной религиозной организации «Нур-Усман».

По решению суда участок необходимо освободить, а небольшую временную мечеть, которая числится в документах как «прорабская», снести.

Председатель «Нур-Усмана» Артур Мухутдинов заявил, что Ислам запрещает мусульманам разбирать мечети. «Это было бы прецедентом, который может вызвать очень сильный резонанс», — подчеркнул он.

Отмечается, что участок был выделен «Нур-Усману» в аренду еще в 2006 году, а в 2007-м там был заложен первый камень будущей соборной мечети, образцом для которой послужил Тадж-Махал. Но из-за кризиса 2008 года строительство было приостановлено.

У нынешнего же руководства области поменялись планы относительно выделения земли для мусульман: участок передают в качестве вклада в строительство ледового дворца для «Автомобилиста».

По словам Мухутдинова, изначально предполагалось, что на улице Разина появится площадь мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. «Церковь и синагогу построили, а мечеть — нет. В Свердловской области проживают около 700 тысяч мусульман, и нам хотелось бы иметь красивую центральную мечеть», — отметил председатель «Нур-Усмана».

Неопределенность с земельным участком возникла больше года назад: тогда на Change.org была опубликована петиция в адрес президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом спасти проект. В поддержку строительства мечети было собрано 5 тыс. подписей, однако, правительство ответило, что решение должны принимать местные власти.