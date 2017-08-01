Политика

Президентом Кыргызстана хотят стать 52 кандидата

1 августа в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Центризбирком Кыргызстана заявление об участии в президентских выборах подали уже 52 человека. На днях соответствующие документы  подал, скорее всего, еще не последний, кандидат - пенсионер Марат Иманкулов, 1960  года рождения.

По состоянию на 30  июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию поступили:

- 41  заявления от граждан о самовыдвижении кандидатами на должность президента

- 10  решений политических партий о выдвижении 11 кандидатов на должность.

Таким образом, вместе с Иманкуловым, в ЦИК на должность президента  поданы документы 52  кандидатов.

Автор: Нуруль Иман
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