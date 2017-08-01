Президентом Кыргызстана хотят стать 52 кандидата

В Центризбирком Кыргызстана заявление об участии в президентских выборах подали уже 52 человека. На днях соответствующие документы подал, скорее всего, еще не последний, кандидат - пенсионер Марат Иманкулов, 1960 года рождения.

По состоянию на 30 июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию поступили:

- 41 заявления от граждан о самовыдвижении кандидатами на должность президента

- 10 решений политических партий о выдвижении 11 кандидатов на должность.

Таким образом, вместе с Иманкуловым, в ЦИК на должность президента поданы документы 52 кандидатов.