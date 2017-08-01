Катар подал жалобу в ВТО на арабскую коалицию

По сообщению Reuters, глава офиса ВТО в Катаре Али аль-Валид Аль Тани заявил, что Доха подала правовую жалобу в организацию в связи с торговой блокадой со стороны четырех арабских стран. В частности, руководство Катара «запросило консультации» с Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ с требованием, в течение 60 дней урегулировать ситуацию или приступить к решению вопроса в рамках разбирательства в ВТО.

По мнению представителей Катара, блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

«Мы всегда призываем к диалогу, к переговорам, и это часть нашей стратегии, чтобы поговорить с заинтересованными сторонами, получить дополнительную информацию и найти лучший способ решить спор», — сказал Аль-Тани.