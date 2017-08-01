Ахмадинежада обвинили в растратах миллиардов долларов из бюджета

Экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада могут привлечь к уголовной ответственности за экономические преступления. Как сообщает агентство Reuters, ему грозят приговоры по семи случаям растраты бюджетных фондов на несколько миллиардов долларов.

Обвинения Ахмадинежада затрагивают большей частью второй срок его нахождения на президентском посту (2009−2013 гг.) и выдвинуты против него прокурорами Высшего аудиторского суда Ирана.

По одному из эпизодов ему вменяется растрата $ 2 млрд. Об этом заявил прокурор Высшего аудиторского суда Ирана Фаяз Шоджале.

Как отмечает Reuters, в настоящее время неясно, подвергнется ли Ахмадинежад преследованию в качестве подсудимого с последующим вынесением против него приговора или иранский парламент примет решение в отношении дальнейшей судьбы экс-президента.