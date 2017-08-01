Владельца кафе с молельной комнатой отправили в тюрьму

В Алтайском крае суд приговорил мусульманина к реальному сроку заключения, признав его виновным в участии в деятельности «Джамаат Таблиг», запрещенного в России.

41-летнего Урмонжона Идрисова обвинили по ст.282.2 УК РФ (вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации). Суд присудил мусульманину один год в колонии общего режима.

По версии силовиков, Идрисов весной 2015 года открыл в Барнауле кафе, в котором организовал молельную комнату. Здесь он проводил встречи с мусульманами, где проводил их «вербовку». Осенью прошлого года его задержали, а у него дома провели обыск.