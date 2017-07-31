Крымский мусульманин рассказал о пытках ФСБ

Российские силовики, пришедшие в Крым вместе с путинским режимом, продолжают вести агрессивную политику в отношении крымских татар. Коренные жители полуострова с приходом РФ на полуостров уже испытали убийства, похищения, уголовные преследования за взгляды. Кроме того, в отношении задержанных крымских татар, силовики применяют пыточные приемы.

Как сообщает сайт «Народная правда», один из крымчан Алим С (имя изменено в целях безопасности родственников, оставшихся на полуострове) рассказал в интервью сайту, как подвергся пыткам со стороны «фейсов» (сотрудников ФСБ).

Зимой прошлого года к нему в дом вломились с обыском. Следователь быстро зачитал постановление суда, из которого следовало, что Алим, возможно, причастен к деятельности «террористической организации». Перевернув жилище верх дном, не нашли ничего криминального. Забрали смартфон, ноутбук, жесткий диск от компьютера и пару книжек.

Самого Алима привезли в местное управление ФСБ. Допрос вели три оперативника. Судя по их вопросам, было ясно, что против Алима у них ничего нет. Шла обычная вербовка потенциального «свидетеля». Один из оперов в дружеской манере сообщил, что Алим, посещая мечеть, связался с «плохой компанией». Сказали, что ФСБ хочет с ним «дружить», и за это Алим должен оказать им «небольшую услугу». Он отказался говорить, сославшись на российскую конституцию. Такой ответ вывел чекистов из равновесия.

«Сначала били несильно. Больше пугали, намекали, что могут подстроить убийство в камере. Разложили передо мной фото нескольких людей. Некоторых я знал, кого-то выдел впервые. ФСБшникам нужно было, чтобы я дал против этих людей показания. Я отказался. Мне надели на голову пакет и начали душить», — рассказывает Алим.

Под пытками он потерял сознание. Чекисты привели его в чувство, но истязать дальше не решились. Побоялись, что могут «перестараться».

Среди ночи его вышвырнули из управления. Алим добрался домой, собрал вещи и на следующее утро покинул Крым, выехав на материковую Украину.

«Я догадывался, что за мной могут следить, как и за другими мусульманами. Можно сказать, морально готовился. Самое главное, не сломаться на первом допросе. Если согласишься на сотрудничество, фейсы с тебя уже не слезут никогда», — полагает Алим. Он уверен, что ему повезло. Будь у ФСБ серьезный материал на него или команда получить «признание» любой ценой, то Алима ждали бы более жестокие пытки.