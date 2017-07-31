В Сомали прогремел взрыв: есть погибшие

В столице Сомали Магадишо произошел теракт. Как сообщают представители сил безопасности, жертвами взрыва по предварительным данным стали шесть человек, а также множество человек получили ранения.

Сообщается, что взрыв произошел в заминированном автомобиле недалеко от полицейского участка в квартале Вабери в Могадишо.

Полицейские сообщают, что жертвами стали «в основном пешеходы, совершавшие покупки». «Количество погибших может возрасти, так как ранения очень серьезные», — отметили представители полиции.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.