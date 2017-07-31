Убийцу палестинца отправят обратно в тюрьму

Суд в Израиле отклонил апелляцию солдата Эльора Азарии, который убил обессиленного палестинца со словами: «Террорист заслуживает смерти!».

За убийство палестинского араба, Азарию приговорили к очень мягкому наказанию – 1,5 года тюрьмы. Стоит отметить, что незадолго до апелляции, его и вовсе отпустили под домашний арест.

Защита надеялась, что после суда с Азарии вообще снимут арест.

Однако, суд отклонил все доводы защиты и оставил приговор нижестоящей инстанции в силе. Через 10 дней Азария отправится в тюрьму.

Кроме того, судьи также подвергли резкой критике вмешательство политиков в судебную процедуру. «Многие официальные лица использовали свое положение и высказывались по вопросу предполагаемой уголовной ответственности обвиняемого», - говорится в решении суда, назвавшего эти действия «переходом всех мыслимых границ».

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда Азария убил тяжелораненого и неподвижного Абдул Фатха аль-Шарифа со словами «Террорист заслуживает смерти!»

Это преступление могло бы остаться незамеченным, как это и происходит в сионистском государстве. Однако, видео того, как Азария «добил» раненого палестинца попало в распоряжение правозащитной организации «Бецелем». Распространенное правозащитниками видео придало делу огласку. После этого Азарию задержали. Вынесенный приговор убийце ООН назвали «чрезмерно мягким».