В Китае задержали мусульманку из-за текста Корана в телефоне

Мусульманку из Казахстана задержали в Китае из-за того, что в ее мобильном телефоне были загружены тексты из Корана. Об этом сообщает Qamshy.kz со ссылкой на информационное агентство rfa.org.

Акку Еренбек задержали на пограничном пункте Майкапчагай – Жеменей. Отмечается, что 19-летняя девушка является студенткой Восточно-Казахстанского государственного университета им. Аманжолова

Силовики из органов безопасности Китая задержали девушку из-за загруженного в мобильном телефоне Корана и романа «Преступление» Кажыгумара Шабданулы. Этот казахский писатель преследовался китайскими властями за свои политические взгляды и за борьбу за права этнических меньшинств, в частности, проживающих в Китае казахов.

И хотя официально Коран не является запрещенной книгой в Китае, однако, режим уделяет пристальное внимание любому даже малейшему проявлению ислама.