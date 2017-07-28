США могут разместить базу ВМС в Казахстане

Казахстан и США согласовали пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. Детали соглашений не разглашаются. Однако, согласно одной из версий, в документе рассматривается возможность создания базы ВМС США в каспийском порту Актау.

В пресс-службе Казахстана же отметили, что «в ходе мероприятия обсуждены текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, подписан очередной Пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы, который определяет направления взаимодействия на предстоящий пятилетний период».

В сообщении также отмечается, что «в рамках визита проведены встречи с представителями Министерства обороны США, Бюро Национальной гвардии, Армии США и Национального университета обороны США».