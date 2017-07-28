В Стамбуле появится крупнейший больничный комплекс

На 1 октября 2017 года в Стамбуле запланировано знаменательное событие – начало строительства одного из крупнейших больничных комплексов в мире и самого большого госпиталя в Турции — İkitelli Şehir Hastanesi. Место под стройку выделено в районе Икителли (Кючукчекмедже).

На прошедшей неделе был подписан контракт между консорциумом японских компаний и турецким холдингом Rönesans (Rönesans Health Investment) в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Строительная компания Rönesans обещает выполнить все строительные работы в течение 36 месяцев и принять первых больных уже 2020 году.

Рассчитывается, что крупнейший госпиталь сможет ежедневно обслуживать в среднем 23 тысячи 600 пациентов, при общем количестве медицинского и обслуживающего персонала в 10 тысяч сотрудников.

В крупнейшем больничном комплексе будут располагаться 2000 кабинетов и операционных, которые смогут полноценно работать в любых чрезвычайных ситуациях, в том числе при сильных землетрясениях. Одновременно в госпитале смогут проходить стационарное лечение более 2700 пациентов.