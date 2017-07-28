Открытие первой мечети в Афинах опять сорвалось

В Афинах уже в третий раз откладывается открытие официальной мечети. Причины этому были разные – начиная от угроз праворадикалов, до проблем с подрядчиками. Теперь же открытие первой официальной мечети в Афинах переносится на декабрь этого года.

Первоначально открытие мечети было запланировано на апрель этого года. Однако, знаковое событие пришлось отложить из-за праворадикалов, в буквальном смысле оккупировавших территорию стройки. Затем открытие было отложено из-за дополнительных контрактов, которые были заключены министерством инфраструктуры с подрядчиком со значительным опозданием.

Будущая мечеть в Афинах рассчитана на 350 прихожан.