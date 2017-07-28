В Нижневартовске ВС осудил мусульман на реальные сроки

Вчера состоялся суд над группой мусульман из г. Нижневартовск. Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда изменила приговоры четверым мусульманам, обвиненным в причастности к «Хизб ут-Тахрир» (запрещено в России). Речь идет о Руслане Шамсутдинове, Ринате Багавееве, Эдуарде Хусаинове и Ильдаре Габдракипове.

Карательный суд решил заменить подсудимым условные сроки лишения свободы на реальные. Ранее соответствующую жалобу подал прокурор, неудовлетворенный решением нижестоящего суда, присудившего мусульманам условные сроки заключения.

Таким образом Верховный суд заменил всем обвиняемым наказания с условных на реальные. Эдуарду Хусаинову назначили шесть с половиной лет общего режима без штрафа. Ринату Багавееву — шесть лет общего режима со штрафом в 140 тысяч рублей. Руслану Шамсутдинову — пять лет общего режима со штрафом в 120 тысяч рублей. Ильдару Габдракипову — пять лет общего режима со штрафом в 140 тысяч рублей.