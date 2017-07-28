Хунта Ас-Сиси приговорила к пожизненному заключению около 60 человек

В Египте в городе Асьют военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 70 человек. Всех их обвинили в причастности к запрещенной в

России организации «Братья мусульмане» («Ихван уль-муслимин»). Так, 58 человек приговорили к пожизненному заключению, а еще 12 человек – к различным срокам тюремного заключения от 7 до 15-ти лет.

Всех осужденных обвиняют в нападении на полицейский участок в городе Магага на севере провинции в Аль-Минье в 2013 году, подстрекательстве к насилию и беспорядкам, призывах к демонстрациям и атакам на общественные, правительственные и полицейские учреждения.

Связаны эти события с беспорядками в Египте, когда 2013 года хунта Ас-Сиси свергла избранного президента Мухаммеда Мурси, что вызвала волну недовольства, в частности, у сторонников «Братьев-мусульман».