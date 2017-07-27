ООН: Йемен стоит на пороге крупнейшего голода

Йемен находится на грани полномасштабного голода. Об этом заявили главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по завершении своего совместного визита в эту страну. Более половины жителей Йемена не могут точно сказать, будет ли у них пища на следующий день.

В своем докладе представители ООН отмечают, что истощение ведет к снижению иммунитета и уязвимости перед инфекцией, в частности, распространившейся холерой.

«За последние три месяца в Йемене зарегистрировано 400 тыс. новых случаев с подозрением на холеру, 1,9 тыс. человек скончались от последствий этой инфекции. Главные причины стремительного распространения заболевания – разрушенная в ходе конфликта система здравоохранения, недоедание, а также отсутствие адекватного водоснабжения и средств санитарии», - говорится в сообщении.

При этом авторы доклада отметили самоотверженность йеменцев, которые в непростых условиях пытаются бороться с распространением эпидемии.

«Около 16 тыс. волонтеров обходят дома, чтобы рассказывать людям о средствах защиты от диареи и холеры; врачи и средний медперсонал работают сутками без зарплаты», - подчеркнули в ООН.

Также главы ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ отметили, что кризис в Йемене требует внимания и беспрецедентной по масштабности гуманитарной поддержки.

«На наших глазах разворачивается катастрофа, последствия которой ощутит еще не одно поколение йеменцев», - отмечается в заявлении.