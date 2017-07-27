Только за полгода сионисты расстреляли 11 палестинских детей

Силовики сионистского режима убили только с начала этого года 11 палестинских детей. При этом 10 из них были убиты из боевого оружия. Об этом сообщает палестинское отделение международной организации по защите детей Defense for Children International.

В документе отмечается, что последней жертвой стал 17-летний Мухаммед Лафи из деревни Абу-Дис в восточном Иерусалиме. Он умер 21 июля от огнестрельного ранения в грудь, полученного во время подавления военными акции протеста в защиту прав палестинцев на мечеть аль-Акса. Акция проходила близ военного блокпоста в Абу-Дисе.

Правозащитники подчеркивают, что конвенции ООН ограничивают применение летального оружия в случаях непосредственной угрозы жизни или серьезного ранения и настаивают на необходимости прилагать все усилия для того, чтобы избежать использования огнестрельного оружия, особенно против детей.