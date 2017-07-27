Правозащитники призвали США прекратить расправы в Мосуле

Правозащитная организация Human Right Watch (HRW) призвала американские власти и военное командование прекратить попустительство расправам над мирным населением Мосула, которые творит вошедшая в него т.н. Иракская армия.

По всему городу захватчики и каратели осуществляют казни и пытки, ничуть не уступающие по своей жестокости тем, в которых обвиняли ИГИЛ*. Расстрелы, раздробления конечностей, отрезание голов, скидывания с возвышенностей - эти и другие изуверства не только совершаются, но и снимаются на видео и выкладывают в интернет.

Как отметила представитель HRW Сара Лия Уитсон, американское командование, при помощи которого т.н. Иракская армия и взяла Мосул, несет прямую ответственность за все эти действия и обязана их пресечь.

Со своей стороны скажем больше. Всему миру хорошо известно, что Мосул был взял и в первую, и во вторую, и в третью очередь американцами, чья авиация просто вбомбила его в песок, квартал за кварталом. Шиитских же головорезов из т.н. Иракской армии просто запустили на "зачистку" города, причем, в средневековом стиле, когда завоеватели грабили, насиловали и убивали, кого им вздумается и как им вздумается. И сейчас, в XXI веке все это делается с отмашки хваленной мировой демократии.

* - запрещена в России