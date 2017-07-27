Путин хочет остаться в Сирии еще на полвека

Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ в Сирии.

Соответствующий закон был принят Госдумой 14 июля и одобрен Советом Федерации на прошлой неделе.

В частности, асадовский режим передает России в безвозмездное пользование на 49 лет земельный участок для аэродрома Хмеймим, а также объекты недвижимости на нем.

В настоящее время в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения кораблей российского ВМФ, начавший свою работу еще в 1977 году.