США надеются замирить "Талибан"

Как заявила глава пресс-службы госсекретаря США Рекса Тиллерсона (на фото), Америка надеется на подключение движения "Талибан" (запрещено в РФ) к процессу мирного урегулирования в Афганистане.

"Госсекретарь хотел бы попытаться создать такую ситуацию, когда будет возможен мирный процесс в какой-то форме. Это означает, что нужно будет сесть за стол переговоров и говорить с членами движения "Талибан", а также содействовать такого рода диалогу", - сказала Хезер Науэрт.

По ее словам, США даже не ставят перед собой цели полностью уничтожить движение "Талибан". Все, что им нужно - заставить его договариваться. "Как и во многих других ситуациях во многих странах военный вариант решения или военная стратегия не обязательно обеспечат победу в этих странах и восстановят там мир. Это лишь один из факторов, а в долгосрочном плане необходимо усадить участников конфликта за стол переговоров с тем, чтобы они совместно определили свое будущее", - пояснила свою мысль Науэрт.

Отметим в этой связи, что "Талибан" или точнее Исламский Эмират Афганистан, учрежденный им, также был готов вести переговоры с США, и с этой целью даже был создан его контактный офис в Катаре. Однако в качестве условий мирного урегулирования талибы требовали, во-первых, исключить их из списка террористических организаций ООН, во-вторых, вывести американские войска из Афганистана и оставить афганцев самих заниматся своей страной. При этом талибы заявляли, что в случае деоккупации они не собираются переходить за границы Афганистана и угрожать другим странам.

Однако вместо выполнения этих условий США еще в конце президентского срока Обамы убили очередного лидера талибов, причем, при переходе пакистанско-афганской границы.

Теперь они снова призывают "Талибан" подключиться к "мирному процессу", однако, как следует из не раз озвучивавшейся позиции талибов, для них неприемлемо участие в системе, которую они считают оккупационной и марионеточной.

Хотя, надо отметить, что не так давно, после многих лет вооруженного сопротивления в ней согласился участвовать Гульбетдин Хекматияр. Возможно, теперь американцы надеются, что его примеру последуют талибы.