У побережья Сомали взорвался и затонул неизвестный корабль

У берегов Сомали взорвался и потонул большой корабль, об этом сообщают очевидцы. Инцидент произошел у прибрежного города Мураньо.

Как сообщили местные жители, судно было похоже на военное, хотя пока идентифицировать его не удалось. На помощь тонущему кораблю пришли два других находившихся поблизости судна, благодаря чему удалось спасти членов экипажа.

«Корабль затонул примерно на рассвете в понедельник. Потом появились два военных судна. Местные жители видели, как они эвакуировали членов экипажа. С нами никто не связывался, и у нас не было возможности помочь в спасательной операции ночью», – рассказал Али Шир Осман, глава администрации портового города Алула, расположенного на севере Сомали.

Один из очевидцев описал происшествие: «Произошел мощный взрыв, от которого в воздухе поднялись клубы дыма вместе с волнами. Прогремел оглушительный взрыв, а потом корабль начал постепенно тонуть, – рассказал местный житель Мухаммед Ахмед. – Потом появились два белых военных корабля, которые по-прежнему находятся там».

Отмечается, что воды региона часто патрулируют военно-морские силы Евросоюза.