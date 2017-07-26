Арестован исламофоб, призвавший снимать мусульман за $ 1000

В Канаде привлекут в ответственности исламофоба, который призвал снимать за вознаграждение мусульманских студентов, «изрыгающих ненавистную речь во время пятничных молитв». Соответствующее видеообращение 45-летний исламофоб из Онтарио Кевин Дж. Джонстон опубликовал в марте этого года на YouTube.

Чтобы получить награду, пояснял Джонстон, видео должно идентифицировать студентов по именам и быть представлено ему в течение 24 часов после съемки. Обещал он за это $ 1000.

Полиция начала расследование по статье возбуждение ненависти и разжигание межнациональной розни. Отмечается, что правоохранителям поступили многочисленные жалобы от жителей. По завершению расследования исламофоба арестовали.