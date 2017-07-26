Армения сбросила взрывное устройство на территорию Азербайджана

Армения совершила очередную провокацию в отношении Азербайджана. Армянские вооруженные силы применили боевой беспилотный летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на территории Тертерского района.

Сброшенный летательный аппарат был начинен зажигательными и взрывчатыми средствами и металлическими элементами, изготовленными кустарным способом. Устройство упало на позиции подразделений ВС Азербайджана.

В результате инцидента один из азербайджанских солдат получил телесные ранения. Военнослужащего доставили в госпиталь.