ВВС Асада ударили по мирным жителям – погибли дети

Асадитский режим продолжает атаковать входящий в «зоны деэскалации» регион Восточная Гута в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление гражданской обороны Сирии.

Как следует из сообщения, накануне ночью в результате ударов ВВС режима Асада по населенному пункту Арбин погибли восемь мирных жителей, в том числе трое детей.

Кроме того, в 08.19 по местному времени авиация режима Асада нанесла удары по населенному пункту Земелька.

Регион Восточная Гута, в которую также входят район Джобар и населенные пункты Айн Терма и Земелька, находится под осадой режима Асада последние пять лет.

Режим Башара Асада стремится осадить район Джобар, расположенный на юго-востоке Восточной Гуты, изолировав его от населенных пунктов Айн Терма и Земелька, расположенных на юго-западе региона.