Новые ограничения в отношении Катара

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет внесли в «черный список» 9 организаций и 9 лиц, связанных с Катаром.

Как передает агентство SPA, под санкции попали три благотворительные организации из Йемена, еще три — из Ливии и три ливийских СМИ. Также в список внесены два гражданина Катара, один Кувейта, трое Йемена и двое — Ливии.

Как считают в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Египте, попавшие в список получают «идеологическую и финансовую поддержку катарских властей».

Катар находится в блокаде уже более 20 дней. Все обвинения в свой адрес о поддержке террористов Доха отрицает.