Эрдоган призвал всех мусульман защитить Аль-Аксу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны, обратился к мусульманам всего мира с призывом продемонстрировать Израилю свою заботу об Аль-Аксе.

«Я хочу обратиться к своим гражданам и всем мусульманам. Пусть каждый, кто может, посетит Иерусалим и мечеть Аль-Акса. Кто не сможет поехать, пусть направит помощь нашим братьям там. Причина того, что Израиль сейчас безрассудно проливает мусульманскую кровь, в том, что мы не проявляем заботу о своей святыне», — сказал он.

Он также подчеркнул, что отношение мусульман к Аль-Аксе должно быть таким же, как и отношение к Мекке и Медине. Что касается действий сионистов вокруг этой мусульманской святыни, он заявил, что под предлогом борьбы с террористами "они пытаются забрать у мусульман мечеть".

Решением проблемы, с точки зрения Эрдогана, может быть только "создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиля в тех же границах со столицей в Тель-Авиве".

Отметим, что это заявление сделано на фоне попыток международного сионистского лобби и его пособников и коллаборантов в Исламском мире фактически демонтировать международно признанную Палестинскую автономию, на базе которой могло бы быть создано Палестинское государство, и разбить ее на несколько бантустанов под контролем марионеток Израиля.