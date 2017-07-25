Священник назвал Коран заразным вирусом

В Австралии пастор Баптистской церкви Свободы Кейт Пайпер назвал Коран «вирусом, поражающим мозги мусульман». Об этом сообщает The Guardian. На исламофобские высказывания отреагировало Министерство образования Австралии и начало в отношении пастора проверку.

Свое антиисламское обращение священник опубликовал на Youtube. Видео не осталось незамеченным. Неравнодушные люди обратились в Министерство образование за разбирательством.

Баптистская церковь Свободы, от лица которой и выступал Пайпер, занимается издательством пособий для уроков по религиозным текстам для австралийских школ. Отреагировавшие граждане обратились в министерство с жалобой о том, как можно допускать к школьному образованию организации, члены которых позволяют себе исламофобские высказывания.