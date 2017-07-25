Мусульмане сорвали выступление знаменитого атеиста

Одна из крупнейших в США радиостанций KPFA, базирующаяся в Калифорнии, отменила встречу своих слушателей с всемирно известным ученым-эволюционным биологом Ричардом Доккинзом (на фото).

Причина такого решения заключается в протестах мусульманских слушателей, вызванных рядом оскорбительных реплик Доккинза в адрес Ислама. В связи с этим руководство радиостанции заявило, что "служит широкому и разнообразному сообществу, включая многих мусульман, которые сейчас испытывают угрозу нападений и насилия" и что "исламофобская риторика, способствует усилению этих угроз".

По мнению руководства радиостанции, Доккинз имеет право выражать свои взгляды, но точно также они имеют право не спонсировать их и не извлекать из них прибыли. В связи с этим деньги за ранее проданные билеты на отмененную с Доккинзом встречу были возвращены тем, кто успел их приобрести.

Отметим в этой связи, что в наши дни Ричард Доккинз является, пожалуй, наиболее известным в мире ученым, отстаивающим дарвиновскую теорию эволюции (с определенными поправками с учетом открытий) и атеистическое мировоззрение.

Однако его конфликты с представителями разных религий объясняются не столько этим фактом, сколько постоянными нападками Доккинза в их адрес. Что касается Ислама, то будучи единственной живой религией в наши дни, он является объектом особой ненависти Доккинза. В частности, он открыто называет Ислам "самым большим злом из всех мировых религий" и делает другие оскорбительные выпады в адрес как самой нашей религии, так и ее носителей.