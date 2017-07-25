Осужденный имам Велитов направляет в Госдуму необычное обращение

Имам московской мечети «Ярдям» Махмуд Велитов не может остаться в стороне от проповеднической деятельности даже находясь в неволе. Напомним, российский суд осудил престарелого имама на 3,5 года колонии за публичную заупокойную молитву, в котором упомянул имя назначенного «террориста».

Так, он подготовил обращение в Госдуму с требованием позволить заключенным заниматься «общественно-полезным трудом», имея ввиду проведение проповедей осужденным. Об этом сообщает Правозащитный центр «РОД».

Ранее сообщалось, что имам Махмуд попросил главу московского УФСИН разрешить ему проводить коллективные намазы для заключенных-мусульман. Однако, начальство УФСИН отказало имаму в его просьбе.