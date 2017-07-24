Африка: христианисты убили миротворца ООН

В Центральной Африке миротворец ООН был убит при исполнении своих обязанностей боевиками из христианистской террористической организации "Анти-Балака".

Случай произошел на юге города Бангассу. Радикальные христианисты убили миротворца, когда тот сопровождал танкер с питьевой водой для одной из местных деревень.

ООН официально осудила нападение на своих военнослужащих террористами из "Анти-Балаки".

Укажем в этой связи, что в Центрально-Африканской Республике имеет место межрелигиозный конфликт, вызванный радикальными христианистами из "Анти-Балаки". Представители этого движения открыто ставят перед собой цель изгнать или физически уничтожить всех мусульман в ЦАР, включая женщин и детей.

Называющие себя христианами, эти христианисты на самом деле являются оголтелыми язычниками, которые не гнушаются не только изощренного физического и сексуального насилия в отношении мусульман, но и каннибализма, и гордятся всем этим.

Соседние африканские страны направили в ЦАР свои силы под эгидой ООН для поддержания мира в этой стране. Одной из таких стран является Марокко, чей военнослужащий-мусульманин и был убит христианистами при выполнении своей миссии.