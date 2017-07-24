Азербайджан: Армения регулярно нарушает режим прекращения огня

Военные силы Армении с начала этого года нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта более 20 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Согласно статистике Министерства обороны Азербайджана, армянская сторона нарушила с начала 2017 года режим прекращения огня 20 тыс. 307 раз", - сказал руководитель пресс-службы Вагиф Даргяхлы.

При этом он подчеркнул, что армянские вооруженные подразделения подвергают обстрелам не только позиции ВС Азербайджана, но и населенные пункты. «Свидетельством этого является гибель в начале июля двух азербайджанских гражданских лиц - малолетней девочки и ее бабушки - в результате обстрела из крупнокалиберного оружия расположенного в зоне карабахского конфликта села Алханлы Физулинского района», - сказал Даргяхлы.