В США будут учить защищать мусульман от исламофобов

В США общественность будут учить бороться с антиисламским поведением. В частности, в Бостоне в ближайшие полгода появятся постеры с инструкциями по борьбе с исламофобией. Акция направлена на то, чтобы с помощью картинок жителям объяснить, как следует вести себя в случае, если при них начинают оскорблять мусульман. Об этом сообщает The Guardian.

В общественных местах планируется разместить свыше 50 обучающих плакатов. На данный момент в городе уже можно встретить соответствующие плакаты. Автором рисунков стала молодая девушка Мари-Ширин Йенер – француженка армянского происхождения.

Йенер в сентябре прошлого года разместила свои рисунки в соцсети Tumblr. По ее словам, это стало ответом на «волну исламофобии, захлестнувшей Францию». Она, в частности, советует подходить к людям, которые подвергаются нападкам, и заводить с ним разговор на любую тему. «Можно говорить о чем угодно: о фильме, который понравился, о погоде (...) Смотрите им в глаза, сделайте вид, что не замечаете исламофоба. Подобный ответ заставит его быстро от вас отстать». В Сан-Франциско ранее разместили около 40 подобных постеров.