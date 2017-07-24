В Йемен прибыл президент Красного Креста

В воскресенье в Йемен прибыл президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Его визит связан с беспрецедентной вспышкой холеры в стране.

«Процент заболевших от общего числа населения страны пугающе высок, и их становится все больше», - говорится в пресс-релизе МККК.

Эксперты МККК считают, что количество предполагаемых случаев заболевания холерой как минимум удвоится к концу 2017 года и перевалит за 600 тыс., то есть заболеет один из каждых 45 жителей Йемена.

В ходе 5-дневной поездки в Йемен Петер Маурер посетит Аден, Таиз и Сану, где у него запланированы встречи с врачами, ведущими борьбу против холеры.

«Самое ужасное, что эта эпидемия представляет собой антропогенную гуманитарную катастрофу, которую можно было предотвратить. Она - прямое следствие конфликта, разрушившего гражданскую инфраструктуру и поставившего всю систему здравоохранения на колени», - приводятся в пресс-релизе слова П.Маурера.

«Вызывает негодование то, что люди терпят такие страдания, хотя этого вполне можно было избежать. Мир как будто не замечает, как перед ним начинает разыгрываться новая трагедия», - заявил президент МККК.

Он также подчеркнул, что «новые случаи смерти можно предотвратить, но воюющие стороны должны ослабить ограничения и разрешить импорт лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, а также проявлять сдержанность при ведении войны».