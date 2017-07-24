В Турции сократилось число генералов и адмиралов

После предотвращения попытки военного переворота в июле прошлого года, в ВС Турции произошли значительные сокращения в рядах высшего командного состава. Так, их численность уменьшилась на 40%. При этом число генералов и адмиралов в ВС Турции сократилось с 326 до 196.

Для того, чтобы устранить нехватку военных, были подписаны контракты с 13125 военнослужащими на замещение должностей офицеров и младшего командного состава.

Кроме того, Министерство национальной обороны Турции решило создать Университет национальной обороны, в ведение которого перешли турецкие военные училища.

Отмечается, что в стране резко выросло число абитуриентов, подавших документы для поступления в военные училища.