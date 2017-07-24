Трамп за жесткий подход к России

Президент США Дональд Трамп поддерживает проект новых санкций против России и Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности», — сказала она в интервью американскому телеканалу ABC News.

Сандерс отметила, что администрация Трампа продолжит совместную работу с палатой представителей и сенатом конгресса США, «чтобы ввести в действие эти жесткие санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется».

По ее словам, изначально текст законопроекта «был написан плохо».

«Но мы смогли поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация довольна тем, что смогла внести необходимые изменения. И мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас», — добавила Сандерс.