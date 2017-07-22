Эрдоган выразил беспокойство происходящим вокруг Аль-Аксы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским президентом Ровеном Ривлином по поводу запрета на посещение мусульманами мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В аппарате президента Турции сообщили, что в ходе переговоров Эрдоган выразил беспокойство в связи с инцидентом, произошедшим в мечети 14 июля, и гибелью людей.

Он назвал неприемлемым происходящее и гибель людей, напомнив о необходимости проявления уважения к религиозным святыням и указав на то, что мусульмане в рамках свободы вероисповедания и отправления культа должны иметь возможность беспрепятственно посещать мечеть Аль-Акса.

Президент Турции Эрдоган отметил, что мечеть Аль-Акса имеет большое значение для всего мусульманского мира и указал на необходимость скорейшего прекращения использования детекторов металла у входа в мечеть с целью устранения напряженности.

Ривлин заявил, что якобы данные меры приняты в целях безопасности.