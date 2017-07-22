Кувейт выдворяет 15 дипломатов Ирана

Кувейтские власти приняли решение выслать из страны 15 сотрудников иранского посольства. Чтобы покинуть страну, иранским дипломатам предоставили 45 дней.



Кувейт потребовал от Тегерана сократить его дипломатическую миссию с 19 до 4 человек. Помимо этого, правительство объявило о закрытии других иранских учреждений – культурного центра и военного атташе, как и о приостановке работы всех межправительственных комитетов с Ираном.



«Правительство Кувейта применило дипломатические действия по дипломатическому представительству Ирана в нашей стране», - заявил министр информации Кувейта Мохаммада аль-Абдуллу.



Действия Кувейта по выдворению иранских дипломатов последовали после приговора кувейтского суда членам организации «аль-Абдали», которую Кувейт признал террористической. Обвинение утверждало, что обвиняемые проходили тренировки в Иране под руководством «Хизбаллы».