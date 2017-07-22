Политика

Кувейт выдворяет 15 дипломатов Ирана

22 июля в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Кувейтские власти  приняли решение выслать из страны 15 сотрудников иранского посольства. Чтобы покинуть страну, иранским дипломатам  предоставили 45 дней.

Кувейт потребовал от Тегерана сократить его дипломатическую миссию с 19 до 4 человек. Помимо этого, правительство объявило о закрытии других иранских учреждений – культурного центра и военного атташе, как и о приостановке работы всех межправительственных комитетов с Ираном. 

«Правительство Кувейта применило дипломатические действия по дипломатическому представительству Ирана в нашей стране», - заявил  министр информации Кувейта Мохаммада аль-Абдуллу.  

Действия Кувейта по выдворению иранских дипломатов последовали после приговора кувейтского суда членам организации «аль-Абдали», которую Кувейт признал террористической. Обвинение утверждало, что обвиняемые проходили тренировки в Иране под руководством «Хизбаллы». 

Автор: Нуруль Иман
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