В Греции из-за землетрясения разрушилась мечеть

В результате землетрясения в Греции разрушилась старинная мечеть. Инцидент произошел на греческом острове Кос. Как сообщили местные жители, во время мощного землетрясения в Старом городе разрушился минарет старинной мечети Дефтердар.

Мечеть была построена три столетия назад и является знаменитой достопримечательностью. Как сообщают горожане, минарет рухнул на площадь, где было много детей, но никто не пострадал.

Сильное землетрясение произошло в Эгейском море между турецким Бодрумом и греческим Косом.