Рок-звезда: Израиль - худшее государство в мире

Роджер Уотерс (на фото), бывший лидер всемирно известной рок-группы Pink Floyd сделал ряд крайне жестких заявлений в адрес Израиля и проводимой им политики.

Он заявил, что нынешний сионистский режим является "худшим в мире", а Израиль как "страна апартеида" неуклонно движется к превращению в "государство-изгой".

Рок-музыкант также заявил, что пропаганда сионистов в мире основана на принципах геббельсовской пропаганды. "Сложно не вспомнить Геббельса. Тактика Израиля заключается в том, чтобы как можно чаще, вновь и вновь лгать", - сказал он.

Кроме того, Уотерс заявил, что не видит смысла в посещении Израиля с целью воздействия на его граждан, так как их мозги промыты пропагандой.

"Большую часть жизни – 24 часа в сутки, семь дней в неделю, всю свою жизнь с самого рождения – провели при пропаганде", - сказал он.

Поэтому, по мнению музыканта, единственным спосособом поздействия мирового сообщества на сионистов должен стать полный бойкот.