Турция готова признать Курдистан

Турция будет готова признать независимость иракского Курдистана в том случае, если получит от последнего необходимые гарантии своей безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному каналу «TRT».

Укажем в связи с этим, что ранее Анкара выступила с достаточно резкой риторикой в связи с объявленными руководством Иракского Курдистана планами провести осенью этого года референдум о независимости и провозгласить ее в случае поддержки населением (в которой не приходится сомневаться).

Это дало многим наблюдателям основания говорить о конфликте между Анкарой и Эрбилем (столица Иракского Курдистана), которые до сих пор воспринимались как союзники, в том числе, по противостоянию шиитскому экспансионизму в Ираке и коммуно-террористической угрозе внутри самих курдов (РПК).

Однако смягчение позиции Анкары указывает на то, что она не выступает против независимости своего стратегического союзника в принципе, а добивается таких условий ее провозглашения и признания, при которых будут учтены интересы Турции. А таковых по отношению к иракскому Курдистану можно выделить в основном три.

Во-первых, это признание последним территориальной целостности и неприкосновенности Турции и отказ от каких либо притязаний на ее территории, в том числе, населенные курдами. То есть, курды получают свое независимое государство на территории нынешнего иракского Курдистана, и на этом вопрос их самоопределения как нации должен быть закрыт вне его пределов, за которыми они могут претендовать только на культурную автономию и местное самоуправление.

Во-вторых, это гарантии неразмещения на территории независимого (иракского) Курдистана иностранных военных баз конкурентов Турции, в частности, США. Но тут надо сказать, что чем более дружественными будут отношения Анкары и Эрбиля, тем больше у Турции шансов добиться этого.

В-третьих, это запрет на территории независимого Курдистана враждебной Турции РПК и продолжение борьбы с ней.

Хошияр Сивайли, глава внешнеполитического ведомства правящей в Иракском Курдистане Демократической партии Курдистана, приветствовал это заявление Чавушоглу и констатировал позитивное развитие позиции Турции по отношению к независимости его страны. Он также заверил, что прежде чем провозгласить независимость, Эрбиль проведет переговоры с Анкарой на предмет предоставления ей необходимых гарантий. "Будущее государство Курдистан станет фактором стабильности в регионе", - заявил он.

Глава МИД Курдистана Фалах Мустафа также заявил в этой связи, что ни одна действующая в стране группировка не должна создавать угрозу соседним странам, чтобы не давать повода для ударов по территории самого Курдистана.

Отметим в этой связи, что учитывая паразитирование коммунистических террористов на объективном стремлении курдского народа к обретению собственной государственности, провозглашение таковой под руководством здоровых курдских сил, которые представляют Масуд Барзани и его партия, стало бы сильным ударом по террористам. В этой связи крайне важно, чтобы турки и курды как крупнейшие народы Малой Азии создали союз на основе суннитской исламской идентичности, гарантировав интересы как живущих в Курдистане туркменов, так и живущих в Турции курдов.