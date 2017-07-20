В Газе прошла акция против преступлений сионистов

В секторе Газа состоялось шествие в знак протеста против последних действий силовиков сионистского режима в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме.

В акции приняли участие десятки палестинских активистов. Организатором мероприятия выступил Комитет палестинских сил и группировок.

Участники акции несли плакаты с изображением мечети «Аль-Акса», а также призвали арабский и исламский мир не дать сионистам совершать преступления в отношении Аль-Аксы.

Шествие продолжилось до офиса UNSCO (United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process) – структуры спецпредставителя ООН на Ближнем Востоке.

«Целью шествия является защитить «Аль-Аксу» и выступить против расистских действий Израиля»,- сказал один из руководителей движения ХАМАС Исмаил Ридван.

Он отметил, что силы палестинского сопротивления готовы защитить «Аль-Аксу» от систематических преступлений Израиля.