Турция отправила в Катар шестую группу военных

Турция отправила шестую группу военнослужащих на свою военную базу в Катаре.

В министерстве обороны Катара подтвердили факт прибытия персонала военных сил Турции в Доху.

В военном ведомстве отметили, что Катар и Турция активно сотрудничают в оборонной сфере, а также в рамках усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, защиты безопасности и стабильности в регионе.

Соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения катарских военных вступило в силу в июне 2015 г., а выполнять соглашение начали в октябре 2015 г. По данным турецкого Генштаба, в апреле 2016 г. подписано соглашение о начале размещения турецкого военного контингента в Катаре, которое одобрено парламентом Турции 7 июня 2017 г.