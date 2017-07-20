В Австралии в исламский колледж закинули свиную голову

В Австралии исламофобы совершили оскорбительное действие в адрес мусульман. К воротам исламского колледжа, расположенного в Брисбене, штат Квинсленд, подъехал автомобиль, водитель которого выбросил сумку со свиной головой внутри. Также отмечается, что на сумке была изображена свастика.

По мнению руководителя колледжа, исламофобский акт был совершен экстремистами правого толка, которым потрафляют некоторые политики, главная цель которых – демонизация мусульман.

Полицейские располагают видеозаписью с камер наблюдения, в которые попал автомобиль, привёзший сумку с головой свиньи. Им удалось прочитать номерной знак машины.

Сейчас инцидент расследуется полицией.