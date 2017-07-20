Россия скатилась до топ-5 худших стран для пенсионеров

Громкие слова руководителей России о благосостоянии народа, на деле оказываются лишь пустым звуком. Так, эксперты провели исследование на предмет уровня жизни людей пенсионного возраста. Как оказалось, Россия вошла в пятерку худших в мире стран для этой категории граждан. К такому выводу пришли составители Глобального пенсионного индекса (Global Retirement Index).

В инвесткомпании Natixis Global Asset Management исследовали страны по 18 критериям, включая финансы для комфортной жизни на пенсии, финансовые услуги для накопления сбережений, качественную медицину и безопасную окружающую среду.

В итоге Россия заняла 40-е место из 43 возможных, уступив, в частности, Китаю и Мексике. Ниже России расположились только Бразилия, Греция и Индия.

Рейтинг возглавили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США заняли 17-е место.