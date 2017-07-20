Имам Сабри: мусульманский мир игнорирует проблему Аль-Аксы

Имам мечети Аль-Акса в Иерусалиме Шейх Икрима Сабри выразил сожаление в связи с бездействием арабских стран в ответ на события в Палестине. «Арабский и мусульманский мир игнорирует обязательства по вопросу мечети Аль-Акса в Иерусалиме», - подчеркнул он.

«Израиль бросает вызов исламскому миру. Призываем весь исламский мир к ответственности», - сказал имам.

Напомним, сам имам Сабри был ранен накануне в результате обстрела силовиками сионисткого режима группы мусульман, собравшихся у Аль-Аксы.

В результате ранения шейх был госпитализирован. После оказания медицинской помощи, имама Сабри выписали домой.

О события того дня он рассказал, что в сторону палестинцев были брошены шумовые гранаты, а затем начали применять резиновые пули. «Ранения получило большое число палестинцев, в том числе и я», - сообщил имам.