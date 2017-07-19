Момент истины: арабские режимы боятся Турции

"Наши турецкие братья должны осознать, что времена, когда они могли вмешиваться в дела арабского региона, давно прошли", - заявил на брифинге в Нью-Йорке посол Саудовской Аравии в ООН Абдуллах Аль-Муаллими. Эти его слова передает сегодня британское агентство Daily Mail.

Саудовский посол также заявил, что "шаги по размещению военных баз (в Катаре, - примечание ГИ) не являются продуктивными и серьезно повредят репутации Турции в арабском мире".

По-видимому, по мнению саудовского истеблишмента, продуктивным является размещение в арабских странах баз исключительно США. Как вариант, еще и России, новость о дислоцировании военной базы которой в Сирии почему-то не вызвала таких протестов арабских правительств, как переброска в Катар войск мусульманской Турции.

В целом же, данное высказывание весьма показательно и подтверждает ранее высказанные многими, в том числе и нами, предположения, что за "катарским кризисом" стоит не столько недовольство Катаром как таковым, сколько взгляд на него как на окно Турции в арабский мир, которое необходимо закрыть.

Но кому же нужно выдавить Турцию из арабского мира? Опыт почти уже века, прошедшего с развала Османского халифата, в том числе под лозунгами арабского национализма, наглядно показывает, что на смену "господству турок" в арабском мире пришло не его объединение, возрождение и превращение в независимый полюс силы, а его переход под власть иноверных западных и восточных колонизаторов.

Вот и сейчас, альтернативой активному участию Турции в делах арабского мира на платформе исламской солидарности, арабские режимы видят не консолидацию арабов на независимой основе как центра Исламского мира, но беспрекословную зависимость от США и Израиля. На что указывает тот факт, что именно после визита американского президента Трампа и его зятя-иудея Кушнера арабские режимы ополчились на Катар как на проводника политики Турции в арабском мире.