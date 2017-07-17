Российские оккупанты планируют остаться в Сирии еще на 50 лет

(На фото - церковная служба на авиабазе Хмеймим)

Российские оккупационные силы не собираются покидать Сирию и после завершения в ней войны. Соответствующее решение должно быть оформлено соглашением Кремля и асадитского режима.

Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, уже почти готовы к подписанию протоколы, которыми будет урегулировано использование российскими ВКС авиабазы Хмеймим на территории Сирии. Эти протоколы содержат в себе перечень имущества, которое асадитский режим передает в распоряжение российских оккупантов, и права последних по его использованию.

Как заявил Панков, соглашения будут заключаться на определенные сроки. Ближайший планируемый период российского оккупационного присутствия в Хмеймиме - 49 лет. В целом же соглашения будут заключаться на 25 лет с последующей пролонгацией.

Отметим в этой связи, что режим Асада, чьей официальной идеологией является сирийский арабский национализм, уже давно сдал подконтрольную ему часть страны иностранным военным контингентам, на штыках которых он только и держится. И если в "воздухе" это Россия, чьей опорной точкой является Хмеймим, то на земле - Иран и пригнанный им шиитский наемнический сброд из Ливана и Афганистана.