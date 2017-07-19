Наводнение в Афганистане – погибло не меньше 20 человек

В результате сильных наводнений в Афганистане погибло по меньшей мере 20 человек. Трагедия произошла в уезде Сароби афганской провинции Кабул

В числе жертв наводнения были 7 человек, являвшихся членами одной большой семьи. На момент бедствия они совершали автомобильную поездку, и транспортное средство затонуло. Выбраться из салона автомобиля водителю и пассажирам не удалось.

К настоящему времени в ходе спасательных работ из воды в различных частях уезда были извлечены тела 11 жертв, ещё 6 человек числятся пропавшими без вести. Очевидцы сообщают, что в числе погибших были женщины и дети. Ещё 7 человек получили ранения в ходе бедствия, но им удалось выжить.

Отмечается, что жители уезда также понесли значительный материальный ущерб – наводнение разрушило более 10 домов и нанесло урон другим постройкам, а также стёрло с лица земли посевы. От бедствия также пострадал уезд Хаки-Джабар, но масштабы ущерба до сих пор не установлены.