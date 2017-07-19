В Пакистане обрушился жилой дом

В пакистанском городе Карачи вчера обрушился жилой дом. В результате обрушения погибло три человека и 12 получили ранения.

Разрушение произошло ночью в три часа по местному времени.

Причина разрушения дома пока неизвестна, хотя в отчетах указывается, что здание было старым и плохо сконструированным. По мнению спасателей, именно это и могло спровоцировать разрушение.

Местные СМИ отмечают, что меры безопасности часто игнорируются в Пакистане, а в некоторых более бедных районах строительство является случайным. Кроме того, для утверждения нестандартного строительства часто инспекторы получают взятки.