Сионисты выстрелили в имама мечети Аль-Акса

Полиция сионистского режима ранила имама мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Шейх Икрима Сабри получил ранение пластиковой пулей в ходе разгона группы мусульман по завершению вечернего намаза в мечети Аль-Акса.

Группа верующих собралась для протеста против установки электронных металлоискателей у входа в Аль-Аксу.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на палестинское отделение Красного полумесяца, Шейх Сабри доставлен в больницу Аль-Макасид в оккупированном Восточном Иерусалиме. О его состоянии ничего не сообщается.

В ходе столкновения у входа в мечеть Аль-Акса ранено большое число палестинцев, часть из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее сионистские власти заявили, что у ворот Аль-Аксы будут установлены детекторы металла и рентгеновское оборудование для досмотра (X-ray), а на территории вокруг мечети - камеры видеонаблюдения.