Полицию вызвали из-за намаза 2-х военных

Во Владивостоке внимание «бдительных» граждан привлекли два молодых мусульманина, которые совершали намаз в дневное время в торговом центре. Несколько обеспокоенных наблюдателей позвонили в полицию.

Как сообщили силовики, им приблизительно в одно время позвонило сразу несколько человек, у которых вызвали подозрения молодые люди, совершающие намаз прямо в здании торгового центра в пригороде Владивостока.

Прибывшие на место силовики принялись осматривать помещение на предмет обнаружения подозрительных предметов. Разумеется, ничего подобного ими найдено не было.

Но «бдительные граждане» запомнили даже номер машины, на которой уехали мусульмане и сообщили силовикам. Те, в свою очередь, установили личности молодых людей. Ими оказались двое военнослужащих одной из частей Владивостока, которым по 20 и 23 года соответственно.

Во время опроса они сообщили, что исповедуют ислам и по наступлению времени намаза, совершили его там, где находились на тот момент – в торговом центре. При этом они отметили, что не имели никакого умысла напугать кого-то.

Тем не менее, силовики попросили мусульман «не совершать такие поступки в общественных местах».